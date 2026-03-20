La CETM reclama más ayudas directas y actualización de fórmulas de indexación

Madrid, 20 de marzo de 2026. Las principales patronales de transportistas han valorado negativamente las medidas anunciadas por el Gobierno, como el descuento de 20 céntimos por litro de carburante para los profesionales, calificándolas de "muy decepcionantes, tardías o claramente insuficientes". El secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), José María Quijano, ha asegurado que las medidas anunciadas por el Gobierno "no serían suficientes" para paliar los efectos de la subida del precio del combustible, que ha calificado de "muy virulenta" en comparación con la crisis de 2022 por la guerra de Ucrania. "Para nosotros no serían suficientes los 20 céntimos de bonificación por litro anunciados", ha afirmado Quijano, quien ha reclamado "como mínimo 25 céntimos por litro" y "alguna medida más". Entre ellas, ha destacado ayudas directas por vehículo, como los 1.250 euros por camión que el Estado entregó en 2022 a raíz de la guerra en Ucrania.