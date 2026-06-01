La china SAIC abrirá en Galicia su primera planta en Europa con una inversión de 200 millones

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2026. La Xunta ha declarado como proyecto industrial estratégico a la fábrica de coches eléctricos del gigante chino SAIC Motor (dueño de marcas como MG), que se ubicará entre Ferrol y As Pontes (A Coruña). Tendrá una inversión inicial de 200 millones en su primera fase, las obras comenzarán en 2027 para estar operativa antes de que termine 2028, creará 2.300 empleos y supondrá una producción de 120.000 coches al año. Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello, en donde ha destacado el "anuncio largamente esperado" de esta solicitud "formal" que han recibido por parte de SAIC. (Fuente: Xunta de Galicia)