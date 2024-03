La presidenta de Navarra, María Chivite, ha reclamado este sábado, tras episodios violentos que han protagonizado algunas personas en las protestas agrarias, "que la derecha no nos arrastre ni a sus maneras de hacer política ni a sus reivindicaciones políticas". "Tengamos bien centradas nuestras prioridades, no copiemos sus formas. Hay veces que el estómago te lo pide, pero no copiemos, porque creo que nuestras maneras de hacer política también nos diferencian", ha defendido.