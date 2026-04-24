Chueca cree que la prioridad nacional no es "para llevarse las manos a la cabeza"

Zaragoza, 24 de abril de 2026. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha felicitado este viernes al 'popular' Jorge Azcón por alcanzar un acuerdo con Vox para su investidura como presidente del Gobierno de Aragón y ha asegurado que el concepto de 'prioridad nacional' pactado entre ambas formaciones no es "para llevarse las manos a la cabeza" ya que criterios como el arraigo o el número de años viviendo en el país o en la comunidad autónoma ya se utilizan para "priorizar" a la hora de conceder ayudas y "eso es perfectamente legal".