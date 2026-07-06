Un chupinazo multitudinario da inicio a los Sanfermines de 2026

Pamplona, 6 de julio de 2026. Pamplona ha dado inicio a los Sanfermines de 2026 con un multitudinario chupinazo que ha sido seguido por miles de personas, pamploneses y visitantes, desde la plaza Consistorial y calles adyacentes. Con el pañuelo rojo al aire y al grito de "San Fermín, San Fermín", miles de personas, vestidas de blanco y rojo, han aguardado el instante en el que los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida en votación popular, han salido al balcón de la Casa Consistorial para prender la mecha del cohete que ha dado inicio a las fiestas.