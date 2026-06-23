La cicatriz del Brexit obliga a Reino Unido a mirar a Europa diez años después

Reino Unido, 23 de junio de 2026. Diez años después de que los británicos acudieran a las urnas para decidir su salida de la Unión Europea, Reino Unido vuelve a enfrentarse a una nueva crisis política. La dimisión este lunes del primer ministro, Keir Starmer, tras ceder a las presiones internas de su partido, es el último episodio de una década marcada por la inestabilidad. Desde aquel histórico referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, el país ha tenido ya siete primeros ministros. Y la mayoría de los análisis coinciden en una idea: el Brexit ha frenado el crecimiento de la economía británica. La promesa de "recuperar el control" nació en un contexto de malestar económico y rechazo a la inmigración. Pero diez años después, muchos de los problemas que impulsaron el voto a favor del Brexit siguen sin resolverse. (Fuente: Europa Press y EBS)