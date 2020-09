Científicos ven "normal" la interrupción del ensayo de AstraZeneca

La interrupción del ensayo clínico de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y desarrollada por la Universidad de Oxford, a causa del desarrollo de una enfermedad por parte de uno de los sujetos del estudio, "entra dentro de la normalidad". Así lo ha asegurado La doctora Maria Montoya, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología e investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien ha afirmado en declaraciones a Europa Press Televisión que esta interrupción demuestra que "no se va a probar y no se va a desarrollar una vacuna que no sea segura".