Cientos de personas piden "parar la guerra" en Oriente medio en Bilbao

Bilbao, 14 de marzo de 2026. Cientos de personas se han congregado este sábado en Bilbao para expresar su "indignación" por la escalada bélica en Irán y han reclamado "parar la guerra" en Oriente medio. La de Bilbao ha sido una de las 150 manifestaciones convocadas en diversas localidades de todo el país por la Plataforma pacifista 'Parar la guerra'. En Euskadi, también se han celebrado concentraciones en Vitoria, San Sebastián, Zalla y Beasain. En la capital vizcaína, los congregados junto al puente del Arenal, pese a la lluvia caída, se han situado tras pancartas en las que podía leerse eslóganes como "Parar la guerra en Oriente medio", "No olvidar Gaza, por la paz, alto el fuego definitivo" o "Ni terrorismo ni genocidio". Durante la protesta, los manifestantes han coreado el eslogan "No a la guerra" y han advertido de que no pararán "hasta parar la guerra".