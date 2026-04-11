Cientos de personas recuerdan en Pamplona a los navarros asesinados y represaliados de 1936

Pamplona, 11 de abril de 2026. Cientos de personas han acompañado un año más a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36) en su homenaje a las personas que fueron asesinadas y represaliadas en la Comunidad foral tras el golpe de Estado de 1936. Un acto que es, también, una conmemoración de la Segunda República como "un proyecto de convivencia que se vio truncado de forma trágica" a raíz del golpe militar. Un acto que este año se ha dedicado especialmente a las personas que fueron represaliadas por su orientación sexual, que sufrieron "una persecución sin tregua" y que fueron "detenidos, encarcelados y vejados por considerarlos 'invertidos', encerrados en celdas distintas del resto de los presos" y "sometidos a humillaciones añadidas a su condición de reclusos".