Cinco barcos de altura de Ondarroa (Bizkaia) parados por la subida del precio de combustible

Ondarroa (Bizkaia), 26 de marzo de 2026. Cinco barcos de la flota de altura de Ondarroa (Bizkaia) han decidido paralizar su actividad por la repercusión de la subida del precio del gasoil, que se ha sumado al cierre de la campaña del verdel, cuya cuota se ha reducido este año un 70%. Por ello, los armadores han pedido a los gobiernos vasco y central que ayuden a conseguir más cuota de verdel para compensar el incremento del precio del combustible. Según el gerente de la flota de Pesca de Altura de Ondarroa, Mikel Ortiz, en función del precio del gasoil, la parada, iniciada el pasado domingo, podría afectar a otras embarcaciones. "Depende de cada arte de pesca, no es lo mismo pescar aquí cerca que más lejos, en aguas más profundas y aguas menos profundas", ha explicado. Ortiz ha asegurado que las embarcaciones han "hecho ya números negativos" debido a que el precio del pescado no se eleva "desde hace 15 años" y el coste del combustible "no para de subir". "Si hay que pagar costes de tripulación, seguros sociales y todo, y te sale la marea negativa, hay que tomar la decisión de no poder seguir, porque salir al mar supone perder dinero", ha manifestado.