Ciudadanos de Barcelona explican las distintas formas que tienen de celebrar el Día de la Madre

Barcelona, 3 de mayo de 2026. Este domingo 3 de mayo se conmemora el Día de la Madre, una celebración en la que la gente muestra su cariño y amor por su figura materna haciendo regalos como flores o plantas. En Barcelona, los ciudadanos celebran este día especial de diversas maneras. Inma ya no puede disfrutar de esta fecha junto a su madre, pero la sigue teniendo muy presente gracias a un altar que pone en su casa y decora con flores. "Desde que murió mi madre tengo un pequeño altar en casa para recordarla", ha declarado ante el micrófono de Europa Press TV. Carlos, por su parte, tiene a gran parte de su familia viviendo en Venezuela, su país natal. Pese a la distancia, cada año cuando llega el Día de la Madre compra flores y las envía a su madre.