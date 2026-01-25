Ciudadanos de diferentes zonas de Cataluña manifiestan su inquietud ante la crisis ferroviaria

La crisis ferroviaria continua este domingo. El servicio de Rodalies sigue suspendido desde el sábado a la 13:00 del mediodía, un hecho que ha provocado que se cancele todo el sistema de trenes que recorre Cataluña. Esta tarde en la estación de Sants diversos usuarios habituales de tren han tenido que buscar un transporte alternativo debido a esta situación. "Yo he tenido que coger un taxi que me ha costado 100 euros para venir de Vilamajor hasta aquí, declara Paqui Anaya.Otro viajero habitual de Rodalies, Nicolás Velasco, ha expresado con contudencia que "no puede ser que durante un tiempo se estuviesen poniendo quejas sobre las vías y que no se haya hecho nada hasta que ha pasado algo".