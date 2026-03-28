Ciudadanos opinan del cambio de hora: "Causa trastornos"

Madrid, 28 de marzo de 2026. El cambio de hora se producirá en la madrugada de este sábado 28 al domingo 29 de marzo, cuando a las 02:00 serán las 03:00, dando así comienzo al horario de verano. A la espera de la decisión que tome Europa sobre un posible fin de este cambio, sigue el debate sobre la oportunidad de esta práctica. Ciudadanos de Madrid han compartidos su visión sobre el cambio, señalando que "prefieren más horas de luz", "que cuesta adaptarse al cambio" y que "causa trastornos a la mayor parte de la gente".