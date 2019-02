El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que van a "votar con las dos manos no a los Presupuestos Generales del Estado porque son malos para España, porque no es momento de machacar a impuestos a los españoles, porque no es momento de subir las cuotas a los autónomos, pero también porque no es momento de legitimar a los de la cárcel. No es momento de legitimar a los que han intentado quebrar nuestro país".