Clavijo asegura que el acuerdo de Extremadura y Aragón contra menores migrantes es "ilegal"

Lanzarote, 23 de abril de 2026. El presidente de Canarias, Fernando Clavjo, ha criticado que se esté "poniendo en un documento algo que es ilegal" en relación con la devolución de menores migrantes pactada por PP y Vox en Extremadura y Aragón, al tiempo que ha asegurado que esta práctica no solo carece de legalidad sino que tampoco "es decente". "Estamos hablando de niños y de niñas, estamos hablando de los derechos de la infancia, derechos de protección internacional, derechos humanos", ha subrayado. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)