CMS pide absolución de detenidos en A Coruña y la dimisión de delegado del Gobierno y alcaldesa

A Coruña, 22 de octubre de 2026. La Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) ha pedido la absolución de los detenidos en los disturbios registrados este miércoles en A Coruña tras una protesta contra un acto del líder de Vox, Santiago Abascal, en la Praza de María Pita y ha cargado contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, exigiendo su dimisión y responsabilizándolos de las cargas policiales y de "criminalizar" a "los jóvenes antifascistas".