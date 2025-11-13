La CNMV multa con 5 millones a Twitter por anunciar 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido multar con 5 millones de euros a Twitter (actualmente denominada 'X') por una infracción continuada calificada de muy grave, al incumplir sus deberes de colaboración en relación con anuncios de 'chiringuitos financieros', según recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el organismo supervisor, la compañía incumplió sus deberes de colaboración al no atender correctamente un requerimiento relacionado con anuncios sobre la empresa Quantum AI.(Fuente: BOE, EBS, Europa Press, CNMV,)