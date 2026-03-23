El cofrade del año dice que la Semana Santa existía antes de ser "Fiesta de Interés Turístico"

Sagunto (Valencia), 23 de marzo de 2026. El Clavario del Año de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia), Gonzalo Escrig, ha admitido que sería "una lástima" perder el título de Fiesta de Interés Turístico por el veto a las mujeres, pero ha opinado que "si los cofrades han votado siendo conscientes" de este riesgo y ha salido que no "es porque hay una amplia mayoría dentro de la cofradía que piensa que el título es menos importante que la modificación del estatuto". Además, ha resaltado que "la Semana Santa existía antes de ser Fiesta de Interés Turístico Nacional".