Colau alerta con el 'no' de BComú a los Presupuestos si Collboni rechaza "políticas valientes"

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha alertado este domingo al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con el 'no' de BComú a los Presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para 2024 si el PSC "prefiere gobernar en minoría antes que impulsar políticas valientes". "Hemos sido claros y rotundos. Será un 'no' en los Presupuestos de Barcelona. Y no titubearemos", ha avisado durante el acto de los Comuns 'Una Catalunya amb futur', con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y el exdiputado y candidato de los Comuns a las europeas, Jaume Asens. Además, ha instado a Collboni a pactar con los Comuns: "Si el PSC quiere realmente un mandato de izquierdas para impulsar todas las políticas valientes que necesita la ciudad, nos tendrá a su lado". "Sentémonos, hagamos un gobierno de izquierdas, aprobemos los presupuestos y vamos con toda la fuerza y nos ponemos a trabajar", ha reclamado. Ha asegurado que los Comuns no cederán "a ninguna presión ni a ningún chantaje", en el Consistorio o en la Cámara catalana.