Colegio Oficial de Geólogos destaca el gran potencial de España para encontrar tierras raras

Madrid, 11 de marzo de 2026. El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos ha destacado el "gran potencial" que tiene España para encontrar tierras raras y minerales críticos y ha recordado que España "ya tiene varios yacimientos de tierras raras". La vocal del Colegio Oficial de Geólogos, Ester Boixereu, ha recordado que se conocen varios yacimientos de tierras raras en nuestro país porque "ya se estudiaron durante los años 70 y 80 cuando no eran elementos tan importantes para la industria". Concretamente, ha mencionado los yacimientos de monacitas en la zona sur de Ciudad Real y en el Monte Galiñeiro en Galicia.