Collboni pide a BComú que vote sus Presupuestos como paso previo a ampliar el gobierno

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido a la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, que apoye sus Presupuestos y ha afirmado que, después de que se aprueben, está dispuesto "a ampliar el gobierno municipal con las fuerzas de progreso". Lo ha dicho en la mesa 'Pueblos y ciudades de Catalunya, ¡adelante!', en el 15 Congreso del PSC que se celebra en Barcelona, y en el que ha intervenido junto la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el eurodiputado Nicolás González. "Estoy determinado a tirar adelante estos presupuestos, por la vía que sea, y yo estoy determinado a compartirlo, también ampliando el gobierno municipal con las fuerzas de progreso, pero primero se acuerdan las políticas y se votan los presupuestos", ha argumentado. Ha advertido a Colau de que no puede cometer el "mismo error" que los Comuns, en referencia a su rechazo a los Presupuestos de la Generalitat, lo que ha causado el adelanto electoral en Catalunya y también que se retiraran los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Me gustaría hacer un llamamiento a los que no han hecho posible el presupuesto de la Generalitat y de rebote han provocado que el Gobierno de España tenga que retirar sus Presupuestos: que no cometan el mismo error en la ciudad de Barcelona", ha dicho Collboni. Ha añadido que lo que necesitan los barceloneses "son hechos y no palabras", y que los Presupuestos son buenos.(Fuente: PSC)