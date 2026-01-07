Comercio Andalucía alerta sobre cierres y desgaste en el empleo local por rebajas permanentes

La confederación Comercio Andalucía ha advertido este miércoles, 7 de enero, una jornada inmediatamente posterior al comienzo del periodo que tradicionalmente se dedica a las rebajas de la campaña de invierno, que han dejado de tener un efecto positivo ante su liberalización y ante las promociones que se suceden durante todo el año, circunstancia que "obliga al pequeño comercio a entrar en una dinámica de descuentos permanentes que merma márgenes y rentabilidad" y que provoca, según ha asegurado el presidente de la confederación, Rafael Bados, en declaraciones a Europa Press, en un "desgaste estructural" y en un incremento de cierres en el empleo local en un medio y largo plazo.