Comienza un ciclo de talleres gratuitos para mayores sobre salud y entorno digital

Arranca la II edición de "Mantén tu salud al día en la era digital", un ciclo de talleres gratuitos organizados por la compañía farmacéutica Haleon en colaboración con CAUMAS, dirigidos a personas mayores de 60 años con el objetivo de acercarles formación práctica sobre salud y competencias digitales.Una oportunidad totalmente gratuita para que los mayores puedan profundizar en distintas temáticas que abordan la desinformación en salud, salud bucodental, alivio del dolor, y alimentación y hábitos de e-salud. Los talleres, que han dado el pistoletazo de salida esta semana, se celebrarán de forma presencial en Alcalá de Henares, Córdoba, Granada, Jaén, Logroño, Oviedo, Pontevedra y Zaragoza. Así, entre los meses de octubre y noviembre, se llevarán a cabo un total de 4 talleres presenciales abiertos a ciudadanos mayores de 60 años. Además, los contenidos estarán disponibles online a través del canal de Youtube de Haleon España, lo que permitirá la participación desde cualquier lugar de España.Con un enfoque práctico y cercano, esta iniciativa pretende fomentar el autocuidado, el pensamiento crítico frente a los bulos y la autonomía digital entre las personas seniors.

