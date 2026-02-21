Comienzan las tareas de retirada de las azucenas de la Giralda

Sevilla, 21 de febrero de 2026. La Catedral de Sevilla ha comenzado este sábado las tareas para la retirada de las tres azucenas que coronan la Giralda tras la caída de una de ellas --la cuarta-- el pasado 5 de febrero como consecuencia de uno de los últimos temporales que han azotado a Andalucía durante más de un mes. Esta misma mañana, las grúas están ya instaladas para proceder al desmontaje toda vez que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta autorizaba la intervención de emergencia esta misma semana.