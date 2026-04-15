Un comisario admite seguimientos a la mujer de Bárcenas por orden de la DAO

Madrid, 15 de abril de 2026. El comisario Mariano Hervás, jefe de la brigada de Técnicas Operativas de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional en 2013, ha admitido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que se llevaron a cabo vigilancias a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, un trabajo que ha atribuido a una "orden" directa de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el órgano de máxima autoridad operativa en el cuerpo, entonces liderada por Eugenio Pino. (Fuente: Audiencia Nacional)