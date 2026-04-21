Comisario europeo de Justicia defiende la separación de poderes tras el choque Gobierno-Peinado

Madrid, 21 de abril de 2026. El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha defendido la importancia de preservar la separación de poderes y que estos se respeten entre sí para preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Así se ha pronunciado en su intervención en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press tras ser preguntado por las críticas formuladas la semana pasada por varios ministros, incluido el titular de Justicia, Félix Bolaños, contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de procesar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Fuente: Europa Press/Comisión Europea/The White House)