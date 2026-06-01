La Comisión Europea aprueba un nuevo tratamiento para el cáncer de pulmón de célula pequeña

Madrid, 1 de junio de 2026. En Europa se diagnostican alrededor de 62.000 nuevos casos de cáncer de pulmón de célula pequeña. Para hacer frente a esta realidad, la Comisión Europea ha aprobado un medicamento innovador de los laboratorios PharmaMar. La aprobación ha llegado tras la opinión positiva de la Agencia Europa del Medicamento a la combinación de lurbinectedina con inmunoterapia en primera línea de mantenimiento para esta enfermedad. Con este avance, se ha conseguido reducir en un 46 % el riesgo de progresión del cáncer de pulmón y favorecer la calidad de vida del paciente.