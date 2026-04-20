La Comisión Europea rechaza que el TJUE se pronuncie sobre la sentencia de los ERE

Sevilla, 20 de abril de 2026. La Comisión Europea considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no puede pronunciarse sobre el caso de los ERE en Andalucía. Bruselas sostiene que el tribunal europeo es "manifiestamente incompetente" para responder a las preguntas planteadas por la Audiencia de Sevilla, y por eso ha pedido que la consulta sea inadmitida. La Audiencia de Sevilla había elevado esta cuestión al tribunal europeo tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular condenas a varios ex altos cargos, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. (Fuente: Europa Press y EBS)