Comisionada para la reconstrucción rechaza una comisión mixta "para la foto"

La Comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, rechaza una comisión mixta con la Generalitat Valenciana, como ha estado reclamando el presidente en funciones del Consell, Carlos Mazon, porque considera que sería "para la foto" cuando sostiene que lo que se tiene que hacer es "ir al trabajo diario" con los ayuntamientos de los municipios afectados, que defiende que es lo que está haciendo el Gobierno. Preguntada por las declaraciones de Gan Pampols, que en su despedida se quejaba de "falta de cooperación" por parte del Gobierno central, la Comisionada ha afirmado que esta ha sido "la queja generalizada por parte de la Generalitat Valenciana, poniendo sobre la mesa algo que yo creo que no es cierto". "No es cierto que no exista una colaboración, no es cierto que no exista cooperación", ha criticado, y ha recalcado que, desde el primer momento de la dana, los consellers se reunieron con los ministros del ramo "para hacer un reparto en algunas funciones y en algunas cuestiones relacionadas con los municipios".