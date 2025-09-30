Las Comisiones de Sanidad firman la declaración ‘Comprometidos por el corazón’

Con motivo del Día Mundial del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), con la colaboración de Novartis, han celebrado la jornada "Comprometidos por el corazón"Un evento en el que las comisiones de sanidad del Congreso de los Diputados y Parlamentos autonómicos se han suscrito en una Declaración de Compromiso para impulsar la prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Una enfermedad que en 2023 se posicionó como la primera causa de muerte en España, con un 26,5% de las defunciones y que, según la OMS el 80% de estas muertes prematuras son prevenibles.Una Declaración en línea con la Estrategia de Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud aprobada en 2022 y pionera en Europa.