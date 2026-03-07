El Comité de Emergencia Español se activa ante la situación humanitaria en Oriente Medio

Madrid, 7 de marzo de 2026. Debido a la intensificación de la escalada de violencia en Oriente Medio que empeora las ya graves necesidades humanitarias de las comunidades que sufren una inseguridad prolongada, dificultades económicas y un acceso limitado a servicios esenciales como la atención sanitaria, la educación y el agua potable, el Comité de Emergencia se activa. Las ONG del Comité de Emergencia Español, Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, continúan respondiendo a las necesidades en la región a pesar de que las operaciones de asistencia humanitaria se están viendo afectadas por la inseguridad, el cierre del espacio aéreo y la interrupción de la cadena de suministro. David del Campo, portavoz del Comité de Emergencia Español y director de Incidencia Política de Plan International, ha advertido de que la "situación bélica y de conflicto" originada en Oriente Medio y en Irán está provocando que "otros conflictos que están en los países vecinos se revivan" y, por tanto, "cada bomba significa miles de personas que huyen, no solamente en Irán, porque los conflictos se extienden, se contagian y por tanto la situación humanitaria empieza a agravarse críticamente".