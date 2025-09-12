'En Compañía' afronta la temporada de su X aniversario

El programa 'En Compañía' de la televisión de Castilla-La Mancha, capitaneado por Ramón García, afronta una nueva temporada que servirá para soplar las velas por su décimo aniversario en pantalla, un periplo en el que haciendo honor a su nombre no ha dejado de acompañar a mayores y no tan mayores en un periodo de tiempo en el que se ha sobrepuesto a pandemias, danas y apagones sin que la luz roja del directo dejara de lucir en las sobremesas de la región. Diez años después, Ramón García rememora sus primeros pasos en la pequeña pantalla castellanomanchega