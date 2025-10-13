“Tu Compra Ayuda” se vuelca con los Bancos de Alimentos con una gran donación solidaria

Las empresas Unilever y DIA se han aliado con la Federación Española de Bancos de Alimentos para impulsar una nueva edición de "Tu Compra Ayuda". Una campaña solidaria en la que ambas empresas unen sus fuerzas para donar hasta 100.000 productos de primera necesidad para aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.En el marco de la campaña "La vuelta al cole", por cada producto Unilever comprado en cualquier supermercado DIA de toda España, se dona otro igual a los Bancos de Alimentos. Desde FESBAL se muestran agradecidos por todas las donaciones recibidas con este tipo de iniciativas, porque gracias a ellas ven aumentadas sus despensas.Iniciativas como esta muestran cómo el consumo se puede transformar en un motor de solidaridad y facilitan el acceso de los colectivos más vulnerables a productos de primera necesidad.