El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado este martes en el Congreso que no votará en contra de la reforma laboral, pero ha reclamado al Gobierno que pacte con sus socios de izquierdas mejoras no contempladas en el decreto ley y que evite convalidarlo con Ciudadanos, que está dispuesto a apoyarlo si no se introducen cambios en el texto.(Fuente: Congreso)