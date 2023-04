Compromís rechaza pacto PSOE y PP y votará en contra de la reforma del Sí es Sí

Compromís votará no a las enmiendas de la ley del Solo Sí es Sí, al haberlas pactado el PSOE con el PP. La coalición en su momento se abstuvo para permitir un "margen de negociación" dentro del Gobierno o con las fuerzas que le apoyan, pero "esta no es manera de hacer las cosas". Así lo ha adelantado el candidato de la formación a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, que ha indicado que darán un "no" el próximo jueves en la votación, ya que ha considerado que el pacto con el PP "no es el camino que debería haber emprendido el PSOE".