Publicado 24/07/2019 15:12:08 CET

La líder de Compromís y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha recalcado este miércoles que el candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, no consiguió este martes los votos porque "cuando uno va a una investidura no va a una marcha triunfal" y le ha advertido de que no tendrá este jueves el apoyo de su partido si no asume el acuerdo de "mínimos" que le han planteado en defensa de los intereses de los valencianos.