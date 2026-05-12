Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de "alentar" el "boicot" contra Ayuso en México

Madrid, 12 de mayo de 2026. La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de haber "alentado" el supuesto "boicot" sufrido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje institucional a México, y se ha sumado a las críticas denunciadas esta mañana por la líder regional sobre una falta de apoyo diplomático y "abandono" durante la visita. Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ante los medios de comunicación al término de su intervención en un foro impulsado por CEIM, donde ha asegurado que desde la llegada de Ayuso a México se produjo un intento de "boicot" a todos sus actos "con la connivencia de la izquierda y la ultraizquierda" española.