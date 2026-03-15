El concejal de Vox en Castro dice que cinco menores migrantes "se han escapado" este domingo

Santander, 15 de marzo de 2026. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Agustín Fernández, ha señalado que cinco menores migrantes no acompañados que llegaron la semana pasada al centro de acogida que el Gobierno de Cantabria (PP) ha habilitado en el municipio, "se han escapado" este domingo y que han sido localizados y llevados de vuelta al centro, según ha asegurado conocer por fuentes "solventes", entre ellas ha mencionado la Policía Local. Consultado por Europa Press, el Ejecutivo no ha confirmado ni desmentido estos hechos, ya que hasta 24 horas después no se le comunican las incidencias, han dicho fuentes de la Consejería de Inclusión Social. Así lo han dicho este mediodía en declaraciones a esta agencia en una nueva movilización que ha tenido lugar en Castro contra la apertura de este recurso en el municipio, una marcha que ha partido del Parque Amestoy hasta la Plaza del Ayuntamiento.