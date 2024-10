Conductor auxilia a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja dentro de un bus

El conductor de EMT València, Francisco Cárdenas, auxilió a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja dentro del autobús bloqueando las puertas del vehículo para impedir que el presunto agresor escapara con la víctima a la que trataba de obligar violentamente a bajar del bus mientras esta se resistía y pedía socorro. Cárdenas ha comentado que el presunto agresor solo se mostró violento con la mujer, y que intentó justificar su comportamiento con el resto del pasaje. "Pero le dijimos que da igual. No sabemos lo que ha ocurrido, pero no puedes actuar así, no puedes obligar a nadie a que haga algo que no quiere. Y menos de esa manera", ha remarcado Cárdenas. Tras bloquear el vehículo, avisó del suceso por la emisora y enseguida mandaron a la Policía, así como a un jefe y un auxiliar de la propia EMT.

