Conductores lamentan en València los precios de la gasolina desde el estallido el conflicto

Valencia, 14 de marzo de 2026. Manu, trabajador en una gasolinera de València, confirma la subida de los precios de la gasolina y el diésel desde el estallido del conflicto en Irán. También lamentan la situación diferentes conductores: "Con 100 euros no he llenado el depósito". Según datos recogidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el pasado 28 de febrero de 2026 el precio medio del litro de gasóleo A en la Península Ibérica se situaba en los 1,45 euros y se ha ido incrementando día a día hasta tocar los 1,834 euros de promedio.