Conductores portugueses cruzan a Badajoz a repostar porque "hay mucha diferencia" y "compensa"

Badajoz, 24 de marzo de 2026. Conductores portugueses que han cruzado la frontera para repostar en Badajoz atraídos por la rebaja del IVA en los caburantes han asegurado que "hay mucha diferencia" en el precio porque "la marca blanca estaba a 2,10 euros" en Portugal y "es el mismo gasoil", ha señalado un vecino de Elvas, quien ha añadido que en un depósito puede ahorrar "20 euros". Mientras que otra conductora ha asegurado que "compensa" venir a repostar a Badajoz, aunque implique recorrer algunos kilómetros más, porque el ahorro puede suponer entre "30 o 40 céntimos por litro".