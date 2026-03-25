R-Conecta se afianza como un espacio centrado en la atención de colectivos vulnerables

Madrid, 25 de marzo de 2026. Con el objetivo de analizar el impacto de la realidad migratoria que vive España, de las estrategias de integración que están demostrando ser efectivas y de lo que aporta esta diversidad a la sociedad, los centros de San Juan de Dios en Madrid han organizado una nueva edición de R-Conecta Un encuentro que ha puesto en el centro a la sociedad migrante que reside en España y a las principales barreras a las que se enfrentar tanto a nivel personal como laboral. R-Conecta también ha puesto de manifiesto la importancia de la población migrante en España y cómo jornadas como estas pueden ayudar a concienciar sobre la situación a la que se enfrenta este colectivo. Una nueva edición que ha dado a conocer cómo la sociedad española puede facilitar la integración y el crecimiento personal de las personas que han tenido que migrar en busca de una vida mejor.