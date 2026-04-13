Confianza, hiperpersonalización, transversalidad y equipos híbridos, claves del marketing e IA

Madrid, 13 de abril de 2026. Lograr la confianza del consumidor, hiperpersonalizar la experiencia del cliente, hacer del marketing un área transversal en la compañía y dotarse de equipos híbridos son algunas de las claves del marketing en la era de la Inteligencia Artificial. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro 'Marketing en la era de la IA, reinventar el crecimiento', un evento que ha estado moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, y ha contado con la presencia del socio McKinsey & Company, Victor García de la Torre; el profesor de Marketing y decano del MBA de Esade, David López López; el director general de Marketing y Gestión de Marcas de Indra Group, Jesús Presa; el director de Marketing Comercial y Negocio Digital de Aena, Raúl Gómez García-Carpintero, y el responsable global de la disciplina de Marketing y Ventas Digitales de BBVA, Alfonso Fernández.