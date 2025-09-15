Confrontación política tras La Vuelta: El Gobierno y la oposición enfrentan posturas

Tras las protestas que culminaron con la cancelación de la última etapa de La Vuelta, este lunes el Gobierno ha pedido que Israel "no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional". Así lo ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Una postura que ha sido duramente criticada por la oposición, en palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticando que es "violencia política impedir que una competición deportiva termine", y de Vox, afirmando que "han puesto en peligro de muerte los grandes acontecimientos deportivos que están por llegar". (Fuente: Europa Press, PP, Vox, PSOE, Podemos)