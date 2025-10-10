El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta de la República

El Congreso de Perú ha aprobado la destitución de la presidenta de la República, Dina Boluarte, con una amplia mayoría y con motivo de una "incapacidad moral permanente" para abordar la inseguridad en el país. Con 123 votos a favor del total de 130 escaños con los que cuenta la cámara, los diputados peruanos han puesto fin al Ejecutivo de Boluarte menos de tres años después del comienzo de su mandato y ante una crisis de inseguridad que ha tenido como último episodio un tiroteo durante un concierto en el sur de Lima.(Fuente: Congreso Perú/Perú TV)