Conmoción y minuto de silencio en Torrox tras trágica muerte de una familia por escape de gas

l municipio malagueño de Torrox ha guardado este miércoles un minuto de silencio tras la trágica muerte de una familia este pasado martes en una vivienda en la localidad de la comarca de la Axarquía tras un posible escape de gas por mala combustión.El pueblo, conmocionado por el suceso, se ha concentrado en la plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento. Unas 500 personas, entre las que se encontraban vecinos y compañeros del instituto de unos de los jóvenes fallecidos, han recordado y apoyado a la familia a la que han trasmitido sus condolencias.