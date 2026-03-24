Consejera de Sostenibilidad y alcaldesa de Torremolinos realizan visita técnica al vertedero

Torremolinos (Málaga), 24 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y la alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, han realizado este martes una visita técnica al sellado del vertedero de dicha localidad, unas obras que se han ejecutado durante más de tres años. El coste de esta actuación ha sido de 8,6 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) periodo 2021-2027. Los trabajos se han efectuado en una superficie de 98.300 metros cuadrados en la Sierra de Torremolinos y han abordado de manera integral los problemas asociados al vertedero, comenzando por la adecuación del terreno y la reorganización de los residuos para garantizar la estabilidad de los taludes.