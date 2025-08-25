El consejero andaluz Antonio Sanz comparecerá en el Parlamento tras la campaña de incendios

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha confirmado que "en cuanto se den las circunstancias" comparecerá "a petición propia" en el Parlamento para dar explicaciones sobre los incendios registrados en Andalucía este verano. De esta forma, la Junta, gobernada por mayoría absoluta por el PP, deja clara su postura sobre la petición de los grupos de izquierda de comparecencia en la Cámara andaluza de varios consejeros para abordar tanto los incendios forestales como el de la Mezquita de Córdoba, lo que está siendo debatido este viernes por la Diputación Permanente.