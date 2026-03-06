El consejero andaluz de Justicia defiende la actuación de la jueza en el accidente de Adamuz

Sevilla, 6 de marzo de 2026. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha aseverado este viernes que la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, donde el domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos, que "está demostrando que la instrucción es muy importante, que no puede generar ningún tipo de duda", de modo que "transmite a Adif que no puede actuar como en cualquier otro tramo de la vía española y de esa conexión entre Madrid y Sevilla".