Consejero andaluz valora el plan de la APBA como "extraordinario"

Algeciras (Cádiz), 27 de abril de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado el Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) 2030 con visión 2040, que ha calificado de "extraordinario". En este sentido, ha señalado que se trata de un plan que "es un acicate de responsabilidad, porque se trata de que rememos todos para lograr los objetivos y el papel de las administraciones va a ser fundamental", al tiempo que ha advertido de que actualmente en materia de infraestructuras se vive una situación de "taponamiento, estrangulamiento y freno" que exige un impulso coordinado. Asimismo, ha subrayado que este documento constituye "una verdadera hoja de ruta muy clara para consolidar los puertos de Algeciras y Tarifa como una plataforma logística intercontinental avanzada y un nodo estratégico del comercio global".